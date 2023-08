Esclusiva: incontro per Pjaca, il Pisa ci prova

Il Pisa vuole costruire una squadra sempre più competitiva per la Serie B. Oggi c’è stato un incontro con la Juve e il club nerazzurro ha chiesto ufficialmente Marko Pjaca, attaccante classe 1995 in scadenza di contratto. Pjaca ha almeno tre offerte dall’estero (Turchia ma non solo), tuttavia ha voluto ascoltare la proposta del Pisa. E presto darà una risposta definitiva.

Foto: Twitter Empoli