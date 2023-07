Esclusiva: Immobile, l’offerta araba è arrivata anche a Lotito. Gli scenari

La Lazio è in ritardo sul mercato e vive il quiz Ciro Immobile che nelle ultime ore ha fatto registrare qualche importante novità. È arrivata a Lotito l’offerta araba da almeno 35 milioni per il cartellino. L’offerta che lui chiedeva per mettersi a tavolino e trattare la cessione del suo attaccante. Gli indizi portano più all’Al Shabab, ma ci ha provato seriamente anche l’Al Wheda quindi nulla escludiamo. Immobile ha avuto una proposta almeno biennale da 18 milioni a stagione, con possibilità di opzione o di prolungamento per il terzo anno. Ora la palla è soltanto di Immobile perché Lotito ha ottenuto le garanzie sull’offerta. Per la famiglia di Immobile il trasferimento non sarebbe un problema, la proposta è di quelle irrinunciabili, decide Ciro. E fino a quel momento bisogna mantenere prudenza, considerato il suo legame con il club. Intanto la Lazio, pochi giorni dopo l’addio di Milinkovic-Savic, vede il pressing sempre più alto per un’altra sua bandiera. Anzi per la vera bandiera.

Foto: Instagram Lazio