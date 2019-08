Esclusiva: Imbula al Lecce, è fatta. Domani in Italia per le visite

Imbula al Lecce, tutto ok, affare fatto. Dai forti indizi di ieri pomeriggio, alla svolta di oggi verso l’ora di pranzo con l’arrivo in Italia dell’agente e del papà per gli ultimi dettagli. L’accordo è stato raggiunto al punto che domani il centrocampista ex Stoke è atteso in Puglia per visite e firma. Operazione in prestito con obbligo di riscatto a circa 4 milioni in caso di salvezza con almeno 25 presenze da 45 minuti. Un colpo di spessore per il centrocampo, se consideriamo che non troppi anni fa la valutazione era superiore ai 20 milioni e l’Inter era andata non troppo lontana dall’acquisto.

Foto: squawka.com