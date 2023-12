Esclusiva: il Verona valuta offerte per Doig e Ngonge. La situazione

Il Verona deve cedere e potrebbe sacrificare un altro pezzo importante tra Doig e Ngonge. Sull’esterno ci sono i sondaggi del Torino e un paio di piste estere. Anche Ngonge è corteggiato: piace alla Fiorentina (ma al momento non c’è una trattativa) e ci sono stati un paio di sondaggi dall’estero. Tutto questo perché non c’è stata ancora una svolta societaria malgrado la trattativa con un fondo e ci saranno valutazioni in uscita. Il Verona vorrebbe tenere Ngonge e sacrificare al massimo Doig, ma è una situazione da seguire.

Foto: Instagram Doig