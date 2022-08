Esclusiva: il Torino rinuncia a Saintini e pensa sempre a Praet

Il Torino rinuncia al difensore Saintini del Sion, malgrado l’infortunio al ginocchio sia stato meno serio del previsto. E non è detto che il Torino prenda un altro centrale, a meno che non dovesse uscire Izzo che – come anticipato – piace all’Udinese. Tutto questo perchè il Torino ha intenzione di fare un altro centrocampista e la priorità è Praet, per il quale ci sono stati altri contatti con il Leicester.

Foto: twitter Torino