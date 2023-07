Esclusiva: il PSG oltre Osimhen, forte sondaggio per Vlahovic

Dusan Vlahovic è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi della Juve. Ma il suo futuro è tutto da scrivere, non è incedibile in caso di una proposta ritenuta congrua. Base: almeno 75 milioni più bonus. Dopo quanto raccontato sul Chelsea (intermediari in azione, ma fin qui nessun contatto tra i club), possiamo aggiungere che in mattinata c’è stato un forte sondaggio del Paris Saint-Germain. Il profilo piace molto anche a Luis Enrique, il mercato del club francese è legato alle decisioni definitive su Mbappé. Abbiamo sempre detto che Osimhen sarebbe un nome forte, sopratutto in caso di cessione di Mbappé, ma De Laurentiis è stato chiaro sulla valutazione. Non meno di 180 milioni. Ma siccome, Mbappé o non Mbappé, al PSG serve un centravanti, ecco i primi seri contatti con Vlahovic. E la destinazione potrebbe essere di gradimento per il centravanti serbo. Per ora lo registriamo come un forte e importante sondaggio, aspettando i prossimi sviluppi.

Foto: Instagram Juventus