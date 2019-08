Esclusiva: il Pordenone tra Almici e Gazzola per la fascia destra

Il Pordenone è ancora molto attivo sul mercato. Il club neroverde è a caccia di un difensore, uno specialista per la fascia destra, per quello che sarà probabilmente l’ultimo tassello per completare la rosa. Sulla lista c’è sempre il nome di Alberto Almici, rientrato all’Atalanta dal prestito di Verona. Una pista che vi avevamo svelato lo scorso 1° luglio, anche nelle ultime ore i ramarri hanno avuto contatti. Ma sul taccuino del Pordenone c’è anche Marcello Gazzola, classe ’85 di proprietà del Parma. Il Pordenone sta scegliendo tra questi due profili, presto verranno sciolte tutte le riserve.