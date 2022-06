Esclusiva: il Perugia valuta Longo in caso di addio ad Alvini

Tra Massimiliano Alvini e la Cremonese è una partita ancora aperta. Il club lombardo è ancora in pressing e spera di trovare una soluzione rispetto al contratto in scadenza nel 2024. Se il Perugia desse il via libera, un candidato sarebbe Moreno Longo che potrebbe risolvere con l’Alessandria.

Foto: Twitter Torino