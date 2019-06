Esclusiva: il Partizani Tirana chiama Franco Lerda. Già domani…

Un altro allenatore italiano per la panchina del Partizani Tirana. Si tratta di Franco Lerda, oggi in pole per il club albanese. Al punto che, domani in Albania, ci sarà un intro tra i dirigenti del Partizani e Lerda per mettere a punto i dettagli. La disponibilità è totale, sarebbe un’esperienza all’estero ricca di fascino, considerando che il Partizani parteciperà ai prossimi preliminari di Champions.

Foto: Sito ufficiale Vicenza