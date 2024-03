Esclusiva: il Nottingham ci prova e offre un triennale, Sarri dice no

Maurizio Sarri avrebbe potuto decidere di tornare subito in pista, esattamente un paio di giorni dopo la decisione di lasciare la Lazio. L’allenatore toscano ha ricevuto una telefonata dal Nottingham Forest con la richiesta di rilevare subito la panchina attualmente di Espirito Santo. Il Nottingham vive un momento complicato dopo la penalizzazione di 4 punti per violazione del FPF (presentato il ricorso) che rende a rischio la salvezza all’interno di una stagione molto difficile. Il Nottingham ha offerto a Sarri un contratto triennale con la promessa di un mercato importante la prossima estate in caso di salvezza. Ma l’allenatore ha rispedito la proposta al mittente, in questo momento ha altri pensieri, vuole recuperare le energie per ripartire dalla prossima stagione.

Foto: Twitter Lazio