Esclusiva: il Monza piomba sulla rivelazione Gnonto

Di lui si parla tantissimo perché Roberto Mancini l’ha convocato a sorpresa per la finalissima di Wembley contro l’Argentina. Stiamo parlando di Degnand Wilfried Gnonto, attaccante classe 2003 (compirà 19 anni a novembre) e che recentemente ha vinto il campionato con lo Zurigo. Un idolo da quelle parti.

Figlio di genitori ivoriani, nato a Verbania, un passato nell’Inter, capitano dell’Under 19 e tutti i titoli per esaltare la sua scalata. Qual è la novità? Che il Monza è piombato su Gnonto, vuole chiudere e ha già parlato per andare nel dettaglio. Il ragazzo ha un contratto in scadenza nel 2023, ma al momento ci sono pochi margini per rinnovare. E Galliani ha acceso i fari per assicurarsi subito un rinforzo di qualità.