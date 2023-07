Esclusiva: il Milan studia il terzino Pedro Milans, comunitario in autunno

Il Milan è sempre attento alle evoluzioni dei giovani talenti e sta studiando… Milans. Sembra uno scherzo del destino, in realtà si tratta di un terzino destro uruguaiano classe 2002 in forza al Penarol che ha compiuto 21 anni lo scorso marzo. Un profilo molto interessante che il club rossonero sta seguendo e apprezzando. Milans ha una valutazione di circa quattro milioni, il particolare importante è che a ottobre otterrà il passaporto comunitario. È vero che per il Milan si è liberato uno slot e che Loftus-Cheek non è più considerato extracomunitario, ma è possibile che gli uomini mercato rossoneri vogliano tenerlo libero almeno per qualche settimana almeno in modo da valutare altra possibilità. In ogni caso Milans sarà ancora monitorato, tenendo proprio conto del suo status che molto presto cambierà.

Foto: logo Milan