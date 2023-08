Esclusiva: il Manchester United, gli esuberi, Amrabat e il sondaggio per Gravenberch

Il Manchester United conta di chiudere per Sofyan Amrabat (l’accordo sull’ingaggio è totale) dopo aver sistemato almeno un centrocampista tra Scott McTominay e Donny van de Beek. I Red Devils conoscono la valutazione di Amrabat, normale che stiano pensando a qualche esubero. E il centrocampista marocchino della Fiorentina ha detto fin qui no a tutti i sondaggi che sono arrivati, anche dall’Arabia. Normale che adesso lo stesso Amrabat abbia fretta, il mercato è agli sgoccioli. La domanda è: ma il Manchester United prenderà uno o due centrocampisti? Probabilmente dipenderà dagli esuberi, potrebbero essere due ma dobbiamo aspettare. Nei giorni scorsi è stato accostato Amadou Onana allo United, possiamo aggiungere che nelle ultime ore ci sono stati contatti con il Bayern per Ryan Gravenberch. Quest’ultimo vuole lasciare il Bayern, la sua posizione non cambia, ci aveva pensato anche il Milan diverse settimane fa, ma i tedeschi avevano fatto muro. Gravenberch ha altre due proposte dalla Premier League, una del Liverpool, gradirebbe lavorare per ten Hag, ma dobbiamo aspettare. A proposito del Liverpool: nelle ultime ore sono circolate voci di un viaggio in corso del centrocampista per firmare con i Reds. Possiamo solo dire che il marocchino è ancora a Firenze in attesa. Amrabat piace da sempre a Klopp che ha perso in pochi giorni Caicedo e Lavia, ma fin qui ha sempre aspettato il Manchester United (ha un accordo) e cambierebbe idea soltanto se ten Hag rinunciasse alle sue prestazioni. Quindi, tocca ai Red Devils non aspettare ancora per troppo tempo…

Foto: Instagram Fiorentina