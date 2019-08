È in corso una trattativa tra il Leganes e il Genoa per Antonio Sanabria, attaccante paraguaiano classe 1996. Ricordiamo che Sanabria si era trasferito in Liguria lo scorso gennaio in prestito fino al 2020 con obbligo di riscatto a circa 18 milioni più bonus. Adesso l’inserimento convinto del Leganes per una pista da seguire.

Foto: Genoa Twitter