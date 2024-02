Esclusiva: il Granada su Nonge, la Juve lo libera in prestito secco

Il Granada ha provato ieri a prendere Gaetano (c’è anche il Cagliari) ma sta definendo a sorpresa un’operazione con la Juve. Si tratta di Joseph Nonge, centrocampista classe 2005 che ha già esordito in Serie A con i bianconeri. Operazione in stato avanzato, la Juve ha dato il via libera e mancano pochi dettagli.

Foto: Instagram Nonge