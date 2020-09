Vi avevamo raccontato del via libera del Napoli per Amin Younes, l’esterno tedesco in uscita dal club azzurro. Per il Genoa si tratta di una prima scelta, ma adesso deve trovare l’accordo sull’ingaggio, il Napoli vorrebbe contribuire in minima parte. E nelle ultime ore c’è stato un inserimento dell’Hellas che apprezza Younes.

Foto: twitter personale