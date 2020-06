Esclusiva: il Genoa blocca Charpentier. E la Reggina si prenota

Gabriel Charpentier sarà uno dei pezzi più importanti dell’intero mercato di Serie C. La sua stagione è finita dopo il grave infortunio al ginocchio che ne ha inevitabilmente condizionato gli ultimi mesi, ora Charpentier sta recuperando ed è al centro di vari intrecci di mercato. Per il classe 1999 lo scatto più importante è stato del Genoa che è molto vicino all’accordo, ha praticamente prenotato il talentuoso attaccante, la Lazio per il momento insegue. Ma occhio alle sorprese: Charpentier verrà mandato in Serie B e la Reggina (più che la Salernitana) si è messa in fila con concrete speranze di poterlo ingaggiare. Una Reggina che sarebbe evidentemente sempre più francese: per Jeremy Menez è solo questione di tempo. Percentuali? Siamo al 90 per cento, soltanto perché il restante 10 appartiene alle ultime formalità burocratiche.

Foto: Twitter ufficiale Avellino