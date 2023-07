Esclusiva: il Fenerbahce prepara una nuova offerta per Becao. E insiste per Cuadrado

Dopo aver preso Dzeko, il Fenerbahce vuole chiudere un altro paio di operazioni. In giornata verrà fatta una nuova offerta all’Udinese per Rodrigo Becao, il difensore centrale in scadenza di contratto tra meno di un anno. Il club friulano chiede 12 milioni, bonus compresi, il club turco si è fermato a 8 ma sta pensando di rilanciare. Tutto questo perché Atalanta e Torino, interessati a Becao, non hanno affondato. Aggiornamento su Cuadrado: il Fenerbahce insiste, spera ancora di poterlo portare in Turchia, sul colombiano anche un club della Premier, al momento senza accordi. E il Fenerbahce ci proverà fino all’ultimo.

Foto: Instagram Rodrigo Becao