Esclusiva: il Crotone resiste per Simy e ora non è caldo su Seba Esposito

Sebastiano Esposito è stato accostato nelle ultime ore al Crotone, ma non è una lista calda. L’attaccante dell’Inter prolungherà il contratto dopo il cambio di agente (da Carpeggiani a Federico Pastorello), nessuna sorpresa e nuovo impegno fino al 2025. Il Parma resta un club sempre fortemente interessato alle sue prestazioni. Intanto, il Crotone resiste alle offerte per Simy, uno dei principali artefici del ritorno in Serie A.

Foto: Facebook Crotone