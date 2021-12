Esclusiva: Il Cosenza valuta Dionigi e Padalino. Su Zaffaroni…

Il Cosenza scioglierà nelle prossime ore le riserve su Marco Zaffaroni, ma la sua posizione – dopo la sconfitta contro la Cremonese – resta fortemente in bilico. Dopo aver ricordato che il club calabrese ha Occhiuzzi ancora sotto contratto, nelle ultime ore ci sono state valutazioni su Davide Dionigi (legato al Brescia) e Pasquale Padalino, entrambi in lista la scorsa estate. Il profilo di Dionigi piace, ma dipenderà dai programmi. E prima il club dovrà prendere una decisione su Zaffaroni che in queste ore traballa… Foto: sito Cosenza logo