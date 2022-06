Esclusiva: il Chiasso cambia proprietà, il dg sarà Ninni Corda

La D&C Holding AG Svizzera ha chiuso stamattina il preliminare di acquisto del FC Chiasso, club militante in Serie C. L’operazione è avvenuta nello studio dell’avvocato Gianoli a Lugano, sono state acquistate le quote di maggioranza. La stessa Holding nominerà come Direttore Generale Ninni Corda, ex Foggia tra gli altri club, e a rappresentare i propri interessi il consulente Simone Pilisio. L’obiettivo del Chiasso è quello di ritornare in Serie B con un progetto ambizioso.

Foto: SoloFoggia.it