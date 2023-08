Esclusiva: il Catania su Iannarilli e Cionek

Il Catania vuole piazzare due grandi colpi per la difesa. Il portiere Iannarilli è un obiettivo concreto ed è già stata fatta una prima proposta alla Ternana, c’è la disponibilità del diretto interessato. Il Catania non si ferma ed ha avviato i discorsi con Thiago Cionek, difensore svincolato dalla Reggina, anche questo è un discorso impostato. Il Catania spera di andare fino in fondo, sarebbero due colpi importanti per le ambizioni del prossimo campionato di Serie C.

Foto: sito Catania