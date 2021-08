Esclusiva: il Cagliari torna su Pinamonti (atteso dall’Empoli). E spinge per Dragusin

Andrea Pinamonti non ha ancora sciolto tutte le riserve sull’Empoli. Il club toscano ha gli accordi con l’Inter, ma deve aspettare che l’attaccante dia l’ultimo sì e fino a quel momento bisogna avere pazienza. Nelle ultime ore su Pinamonti, dopo Verona e Samp, si è informato il Cagliari. L’attaccante è un vecchio pallino del direttore sportivo Capozucca, i rapporti tra Inter e Cagliari si sono raffreddati per colpa di Nandez (a proposito, per il centrocampista uruguaiano può ancora succedere di tutto). Intanto, continua il pressing del club rossoblù con la Juve per il difensore Dragusin che ha lo stesso procuratore di Nandez.

Foto: Twitter Inter