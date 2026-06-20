Esclusiva: il Cagliari pensa al ritorno di Oristanio

20/06/2026 | 23:59:41

Il Cagliari sta definendo la cessione di Gaetano all’Atalanta, piace Romano della Roma per il centrocampo, ma ci saranno movimenti in altri reparti. Per esempio il Cagliari sta pensando al ritorno di Gaetano Oristanio, l’esterno offensivo che tornerà a Venezia dal prestito di Parma. E una nuova esperienza in Sardegna è tra le opzioni per il futuro, Oristanio era già stato a Cagliari (in prestito dall’Inter) nella stagione 2023-2024, ora i rossoblù ci pensano nuovamente.

Foto: Instagram Oristanio