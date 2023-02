Esclusiva: il Brescia decide, contatti anche con Cosmi

Il Brescia potrebbe esonerare Clotet dopo appena tre partita, è possibile ma non certo scontato che Cellino richiami Alfredo Aglietti. Nelle ultimissime ore ci sono stati contatti anche con Serse Cosmi (reduce da una non fortunata esperienza in Croazia con il Rijeka, è ancora sotto contratto) in attesa di una decisione definitiva. Per Cosmi si tratterebbe di un ritorno a Brescia, c’era stato in un’altra gestione societaria.

Foto: Rijeka Instagram