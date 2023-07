Esclusiva: il Bologna a sorpresa su Hongla

Martin Hongla è rientrato al Verona dopo un’esperienza in prestito con il Real Valladolid, ma non resterà con l’Hellas visto che potrebbe essere imminente il suo trasferimento. Per il centrocampista camerunese è arrivata in serata una proposta del Bologna, (che in passato ha seguito anche Ngonge del Verona). La trattativa è entrata nel vivo, è un profilo che piace a Thiago Motta e ci sono i margini per poter andare fino in fondo.

Foto: Hongla Instagram