Esclusiva: il Bisceglie non si ferma, anche Letizia per l’attacco

Il Bisceglie è scatenato sul mercato. Dopo gli arrivi del terzino sinistro Francesco Karkalis e dell’esterno Gennaro Armeno, il club pugliese ha ormai perfezionato l’accordo con Tony Letizia, esperto attaccante classe ’87, svincolato dopo l’ultima esperienza con il Modena. Per il Bisceglie un innesto di spessore per la Serie C.