Esclusiva: Ikoné, in arrivo la prima offerta dell’Al-Arabi

Jonathan Ikoné in Qatar, confermato quanto anticipato diversi giorni fa. Almeno nelle intenzioni, il resto lo vedremo e non ci risulta – anzi – che l’esterno offensivo abbia frenato perché gradirebbe una destinazione in Europa. Vi avevamo parlato di Al Duhail e Al-Arabi, nella serata di ieri è arrivata la proposta ufficiale dell’Al-Arabi, tanto per capirci la squadra di Marco Verratti. Preannunciati 7-8 milioni più bonus, ma la Fiorentina vuole di più come base fissa, si potrebbe pensare di chiudere con 10 milioni A Ikoné verrebbe garantito un ingaggio di 3,5-4 milioni a stagione e lui ha già aperto ma è in attesa che tra i club si raggiungano i definitivi accordi. E di sicuro bisogna avere pazienza.

Foto: Instagram Fiorentina