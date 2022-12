Esclusiva: i gemelli Shpendi spopolano a Cesena, anche il Napoli li studia

I gemelli Shpendi si chiamano Cristian e Stiven, sono nati il 19 maggio 2003, due autentici gioielli del Cesena. Entrambi attaccanti di origini albanesi, con caratteristiche leggermente diverse ma con licenza di stupire negli ultimi trenta metri. Dopo un grande percorso con la Primavera, doppia cifra per entrambi e giocate di livello, adesso sono una risorsa anche per la prima squadra. Facciamo un esempio: recentemente Stiven è stato decisivo a Pesaro, un gol pesante per le ambizioni di un club che vorrebbe tornare in Serie B. E da mesi entrambi sono uomini mercato, recentemente ha messo gli occhi addosso anche il Napoli che continuerà a seguirli. E che potrebbe decidere più avanti di fare un investimento per entrambi i gemelli oppure per uno dei due. La valutazione complessiva è di almeno 3 milioni, ma è destinata a crescere.

Foto: sito Cesena