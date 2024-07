Esclusiva: Huijsen, ci sono anche Stoccarda e Wolfsburg

Dean Huijsen resta sul mercato, il Paris Saint–Germain non ha presentato dopo i recenti sondaggi, una proposta che dovrebbe essere vicina ai 25 milioni più bonus. E a quelle cifre si ragionerà in modo concreto, a maggior ragione se il PSG (che aveva seguito altri giovani centrali) dovesse attestarsi sui 25 milioni. Ma attenzione alle altre tedesche (Stoccarda soprattutto ma anche Wolfsburg) che si sono materializzate nelle ultimissime ore. La cessione di Huijsen è un passaggio fondamentale per il mercato della Juve che ha fretta di definire le priorità in entrata.

Foto: Instagram Huijsen