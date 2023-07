Esclusiva: Hojlund, nessuna offerta PSG. Entro sabato l’irruzione United

Sono giorni – forse ore – praticamente decisivi per il futuro di Rasmus Hojlund. Smentiamo quanto raccontato da qualche fonte nelle ultime ore: non è arrivata, fin qui, nessuna offerta ufficiale del Paris Saint-Germain, neanche da 50 milioni. Oggi il PSG è concentrato su altri aspetti (Verratti e, soprattuto, Mbappé). Il gradimento non lo discutiamo, ma l’offerta non è arrivata. Rasmus ha dato precedenza al Manchester United, ha già un accordo sull’ingaggio e l’Atalanta aspetta l’offerta ufficiale che, quasi sicuramente, arriverà entro sabato. Il club nerazzurro si aspetta una proposta di circa 70 milioni più 5 di bonus. Negli ultimi giorni il Manchester United ha giocato un po’ a nascondino conoscendo la volontà di Hojlund, probabilmente perché ha memorizzato che l’attaccante danese ha soltanto un club in testa. Adesso però si tratta di passare alla fase operativa, anche perché ten Hag ha la necessità di avere l’attaccante e, poi, il centrocampista individuato in Amrabat. Hojlund figura regolarmente nella lista dei convocati per l’amichevoli di sabato a Bournemouth, ma il mercato potrebbe anche cambiare gli scenari.

Foto: Instagram Atalanta