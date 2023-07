Esclusiva: Hojlund-Manchester United no stop. I dettagli

La trattativa per Rasmus Hojlund dall’Atalanta al Manchester United è in pieno svolgimento. Siamo no stop, l’idea è quella di chiudere entro la giornata di domani quando l’Atalanta giocherà l’amichevole a Bournemouth. L’ultima offerta dei Red Devils è di 62 milioni più 5 di bonus, parliamo sempre di euro. La richiesta dell’Atalanta è attestata sempre su 68-70 milioni più 5 di bonus. La distanza è minima, si continua a trattare anche in queste ore, la necessità dello United è quella di regalare a ten Hag il nuovo attaccante entro questo fine settimana, in modo di potergli consentire il numero uno della sua lista in tempi rapidissimi. L’Atalanta stamattina ha accolto El Bilal Touré, operazione da 30 milioni, adesso sa di non poter frenare Hojlund che ha già un accordo sull’ingaggio e che non vede l’ora di essere liberato. Sarà no stop, presto nuovi aggiornamenti.

Foto: Instagram Atalanta