Esclusiva: Hojlund-Manchester United, l’Atalanta chiede di accelerare. La possibile offerta

Rasmus Hojlund vuole a ogni costo il Manchester United, adesso bisogna pensare alla fase operativa. Lo stesso ten Hag nell’ultima conferenza ha specificato l’importanza di avere rapidamente il nuovo attaccante. Abbiamo detto entro giovedì, quindi qualsiasi momento può essere buono. In base alle nostre informazioni il Manchester United presenterà una proposta non lontana dai 70 milioni (di euro) più bonus per avvicinarsi a quota 75. La cifra considerata congrua da parte dell’Atalanta per dare il via libera. Prive di fondamento le voci di una richiesta da 85 milioni, la suddetta base può essere quella giusta per avviarsi agli accordi. L’Atalanta ora ha fretta, ha chiesto di accelerare sapendo che l’attaccante ha un accordo totale con i Red Devils. L’offerta è attesa entro giovedì, potrebbe slittare di qualche giorno, ma l’Atalanta adesso ha la necessità di andare fino in fondo. Entriamo dunque in piena zona Hojlund, il Manchester United è atteso all’offerta.

Foto: Instagram Atalanta