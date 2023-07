Esclusiva: Hojlund-El Bilal Touré-Beto, il balletto e le scelte Atalanta

L’Atalanta sta vivendo giorni importanti in chiave mercato. Anche perché, Lookman a parte, potrebbero partire in tre: non soltanto il corteggiatissimo Hojlund, ma anche Muriel (occhio alle liste arabe) e Zapata. La precedenza va al danese: nella scorse ore c’è stato un vertice tra Gasperini e lo stato maggiore del club nerazzurro. Gasperini ha capito che sarà quasi impossibile trattenere il suo gioiello del 2003, ha soltanto chiesto che la soluzione sia chiara e probabilmente definita entro la fine di luglio. Hojlund ha un accordo totale con il Manchester United, i colloqui tra i club sono fatti, una proposta verbale è già stata avanzata. Molto presto i Red Devils andranno al sodo, avvicinandosi ai 60 milioni cash e aggiungendo bonus. L’Atalanta non intende prendere in considerazione contropartite tecniche. E ha scelto El BilalTouré, come abbiamo già anticipato, anche se nelle ultime ore è stato proposto Beto dell’Udinese. Ma la prima scelta è il maliano dell’Almeria, aspettando che l’operazione Hojlund-Manchester United possa presto essere definita nei dettagli.

Foto: Instagram ufficiale Hojlund