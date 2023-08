Esclusiva: Hien, l’Atalanta offre 12 milioni

Isak Hien è sempre stato il primo nome per la difesa dell’Atalanta al netto della suggestione Buongiorno. Una situazione che il club di Percassi ha seguito, come anticipato, per settimane e settimane, raggiungendo un accordo con gli agenti e in attesa di andare dal Verona. Adesso l’Atalanta è pronta a presentare una proposta di 12 milioni, bonus compresi, per il classe 1999 dell’Hellas. Nel frattempo Okoli è pronto a scattare verso Frosinone, all’interno di una staffetta programmata a Bergamo. Aspettando i prossimi sviluppi, ormai a 26 ore abbondanti dalla chiusura del calciomercato estivo.

Foto: twitter Verona