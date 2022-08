Esclusiva: Hien, il Verona lo aspetta per le visite. E Cabal è in arrivo

Isak Hien ha giocato da titolare nel tardo pomeriggio, punto di forza del Djurgarden in Conference League contro l’Apoel Nicosia (vittoria convincente per 3-0). Ma il difensore svedese, originario del Burkina Faso, dovrebbe essere liberato presto, probabilmente dopo il weekend per le visite. Il Torino ha mosso i primi passi, poi il Verona ha accelerato come vi abbiamo anticipato già e come ha ammesso il direttore sportivo del club svedese. Il Verona pensa di aver mosso i passi giusti, operazione da circa 3-3,5 milioni di bonus e ora aspetta Hien per le visite e per consegnarlo a Cioffi. Nelle prossime ore invece arriverà il difensore Cabal per le visite, in uscita ci sono Magnani (occhio al Lecce in vantaggio sulla Cremonese) e Retsos.

Foto: Instagram personale