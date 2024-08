Esclusiva: Hasa, c’è il Frosinone. De Sciglio verso Empoli. Muharemovic al Sassuolo

La Juventus sta definendo alcune operazioni in uscita. La sorpresa è Luis Hasa, centrocampista centrale classe 2004 albanese con passaporto italiano e nato a Sora in provincia di Frosinone. Proprio così: il club di Stirpe è in trattativa molto avanzata per l’operazione. Conferme totali su quanto vi avevamo anticipato nei giorni relativamente a Mattia De Sciglio, l’Empoli ha incassato il sì e ora è davvero a un passo. Ai dettagli anche il trasferimento in prestito di Tarik Muharemovic, difensore centrale bosniaco classe 2003, al Sassuolo.

Foto: twitter De Sciglio