Il Verona sta per fare una nuova uscita, ci riferiamo al difensore centrale Gunter. Nelle ultime ore è stata respinta al mittente la proposta dello Spezia, una destinazione evidentemente non gradita. Ed è tornato in scena il Como che spera di raggiungere gli accordi definitivi, Gunter è una priorità come Romero in uscita dal Milan.

