Esclusiva: Grosso, i dettagli della proposta del Palermo

Il Palermo è pronto alla svolta in panchina. Dopo quanto vi abbiamo anticipato nella notte, Eugenio Corini è predestinato all’esonero dopo la sconfitta di Pisa e anche se ha diretto l’allenamento di stamattina. Confermiamo anche il primo nome nella lista, si tratta di Fabio Grosso legato da un contratto con il Lione. Ma che è pronto a risolverlo dopo l’ultima proposta del Palermo, fino al 30 giugno 2026 e quindi con la volontà di aprire un nuovo ciclo. Certo, sarebbe bello vincere i playoff ma il club rosanero va oltre e vuole puntare su Grosso a prescindere per la prospettiva. Grosso è entusiasta di tornare in una città che conosce bene e che ha frequentato da calciatore. Adesso manca l’ultimo placet da Manchester, del City Group, per rendere operativa la svolta.

Foto: Instagram Lione