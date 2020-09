Andrea Gravillon è rientrato all’Inter dopo il prestito di Ascoli. Il difensore centrale classe 1998 ha un’offerta dalla Spagna, ma è un profilo che piace anche al Cagliari, indipendentemente dal concreto tentativo in corso del club rossoblù che spinge sempre di più per Fazio e si prepara ad accoglierlo. Per Gravillon ci sta provando la Reggina, a prescindere dalla trattativa avanzata per Cionek.

Foto: sito Pescara