Esclusiva: Gravenberch, il Liverpool ci riprova. Ma è stato più vicino una settimana fa

Ryan Gravenberch ha espresso, da settimane e settimane, il desiderio di andare a giocare con una certa continuità e di lasciare il Bayern. Ma devono essere condizioni di gradimento del club tedesco. Il Manchester United ha offerto McTominay per uno scambio di prestiti che non ha portato ad alcun tipo di sbocco. Il Liverpool non ha contropartite tecniche e sulla valutazione del cartellino non ci sono accordi. E il Bayern gioca al rialzo, anche perché avrebbe pochissimo tempo per trovare un sostituto. Il Liverpool insisterà, ma la settimana scorsa era stato molto più vicino a Gravenberch, adesso il tempo stringe.

Foto: Twitter Bayern