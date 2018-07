Esclusiva: Grassi al Parma, siamo ai dettagli! La formula

Alberto Grassi dal Napoli al Parma, un contropiede di qualche giorno fa che sta per andare in porto. Nelle ultime ore le due società si sono avvicinate talmente tanto che adesso mancano pochi dettagli. L’operazione si concretizzerà in prestito con diritto di riscatto in favore del Parma e controriscatto per il Napoli, la stessa formula concordata con la Spal l’estate scorsa. Grassi ha detto sì con entusiasmo, malgrado le richieste di almeno altri tre club. E il Parma sta per piazzare un colpo di spessore.

Foto: sito ufficiale Spal