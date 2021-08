Esclusiva: Grassi, accordo tra Cagliari e Parma. Domani le visite

Alberto Grassi può ripartire da Cagliari. Negli ultimissimi minuti sono stati raggiunti gli accordi con il Parma per il centrocampista classe 1995 reduce da mesi difficili per via di infortuni che hanno condizionato il rendimento. E proprio per questo motivo le visite di domani saranno importanti, subito dopo arriverà il via libera. Una scelta precisa di Semplici che lo conosce bene in un momento complicato: il Cagliari cerca centrocampisti dopo il trasferimento di Nainggolan all’Anversa, tenendo conto della delicata vicenda Nandez e del grave infortunio a Rog.

Foto: Twitter Parma