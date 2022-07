Esclusiva: Gori, accordo con l’Ascoli. Ma la Reggina ci prova

Gabriele Gori ha ripreso l’attività agonistica dopo un periodo difficile. E si sta allenando con la Fiorentina, in attesa di trovare una soluzione per il futuro. L’Ascoli è il club che, sottotraccia, aveva raggiunto un accordo due o tre settimane fa, ma poi ci sono state incomprensioni tra i club al momento della chiusura e ancora l’operazione non è stata formalizzata. Nelle ultime ore ci sta provando la Reggina, vedremo con quali risultati. Gori è reduce da un’importante esperienza in Serie B con il Cosenza.

Foto: sito Cosenza