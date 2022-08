Esclusiva: Gnonto-Leeds a oltranza, ma non c’è accordo. Il Monza sullo sfondo

Conference call oggi, come preannunciato, per Wilfried Gnonto al Leeds. Ma per il momento non ci sono accordi, malgrado il desiderio di Radrizzani di portare il primo calciatore italiano della sua gestione in Premier. Ma tra domanda e offerta resta una distanza di 3 milioni minimo più bonus tra quanto offre il Leeds (circa 5 milioni) e quanto chiede lo Zurigo. Occhio sempre al Monza, oggi sullo sfondo, ma pronto a entrare in scena negli ultimi giorni di mercato se Gnonto fosse ancora libero.

Foto: Twitter Zurigo