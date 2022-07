Esclusiva: Gnonto, incontro in serata con il Feyenoord

Wilfried Gnonto è sempre più un uomo mercato, ma sempre alle condizioni dello Zurigo, malgrado un contratto in scadenza tra meno di un anno. In serata ci sarà un incontro in Olanda con il Feyenoord, club da tempo sulle tracce del classe 2003. Probabilmente non sarà un incontro per chiudere, ma comunque per capire l’offerta degli olandesi. Sullo sfondo ci sono i club tedeschi, in modo particolare l’Hoffenheim, ma occhio sempre alle sorprese italiane: il Monza è fortemente interessato, Galliani per il momento sta pensando a rafforzare gli altri reparti ma potrebbe presentare più avanti una proposta per Gnonto.

Foto: twitter Zurigo