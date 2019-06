Esclusiva: Giampaolo, sempre più Milan. Miha-Bologna, svolta in arrivo. La Roma…

Sarri a parte, il domino delle panchine entrerà nel vivo nei prossimi giorni. Vi abbiamo già anticipato che Sinisa Mihajlovic è uscito dal radar Roma, ammesso che ci sia entrato completamente, tra martedì e mercoledì incontrerà il Bologna per definire i dettagli. Quindi, fuori uno. Prima di Mihajlovic, vi avevamo fatto i nomi di De Zerbi e Fonseca: quest’ultimo piace per la sua esperienza internazionale con lo Shakhtar, mentre De Zerbi è stato apprezzato per il suo lavoro a Sassuolo, anche se resta qualche perplessità sul fatto che possa essere subito pronto caratterialmente per una piazza come Roma. Ma ha chance importanti e il suo ingaggio sarebbe inferiore a quello di Fonseca. Da domani ogni momento sarà buono per il sì di Paolo Maldini a Gazidis (con un ruolo per Angelo Carbone e la possibilità Costacurta, da verificare), le riserve sono sul punto di essere sciolte. In tal caso sarebbe automatica la scelta Giampaolo per la panchina, come vi raccontiamo da mercoledì scorso. Giampaolo vorrebbe portare a Milano sponda rossonera almeno Praet, ma piace molto anche Andersen. Ci sarà, comunque, tempo per parlare di operazioni di mercato, già impostate. Prima il sì definitivo di Maldini, quindi gli accordi con Giampaolo che viaggia velocemente verso il Milan.

Foto: twitter ufficiale Sampdoria