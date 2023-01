Gervinho vorrebbe tornare in Italia. L’attaccante classe 1987 è ancora sotto contratto con l’Aris Salonicco, non è andata fin qui a buon fine la trattativa con l’Hibernian. Nelle ultime ore Gervinho è stato proposto a Cremonese e Salernitana in prestito secco per sei mesi. Presto arriverà una risposta.

Foto: twitter Roma