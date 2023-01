Esclusiva: Genoa, oggi incontro per il contratto di Gilardino

Alberto Gilardino ha stupito tutti. Ha risollevato il Genoa, lo ritenevano un traghettatore, invece con i fatti ha dimostrato di essere all’altezza. Se fosse stato chiamato prima, probabilmente, il club rossoblu avrebbe qualche punto in più in classifica. Tutto fuorché un allenatore ad interim, al punto che per oggi è stato fissato un incontro per il suo nuovo contratto. Un premio meritato per Gila, aspettando nuovi e significativi risultati.

foto: account Twitter ufficiale Alberto Gilardino