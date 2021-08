Esclusiva: Genoa-Fares in corso. Gli accordi ci sono, si può chiudere

Nuovi dialoghi in corso per il trasferimento di Mohamed Fares dalla Lazio al Genoa. Ci sono già gli accordi per 7 milioni, esiste una intesa di massima tra il club rossoblù e l’esterno sinistro, adesso si stanno perfezionando gli ultimi dettagli.

In una sessione così pazza bisogna sempre aspettare le firme, ma siamo davvero in una situazione molto vicina al traguardo.

Foto: Twitter Lazio